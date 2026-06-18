Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı onaylı test raporunu paylaşan şarkıcı, adalete olan inancının tam olduğunu belirterek gerçeğin kısa sürede ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

52 yaşındaki ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, kendi yaptırdığı testin sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak açıklama yaptı.

Doğulu, soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ardından aynı gece kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğuludan ilk açıklama! Raporu paylaştı

"ADALETE GÜVENİM TAM"

Ünlü şarkıcının açıklaması şöyle:

"Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum.

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğuludan ilk açıklama! Raporu paylaştı

Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum."

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğuludan ilk açıklama! Raporu paylaştı

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