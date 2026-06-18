Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun savcılığa gönderdiği rapora göre, aralarında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan ve Berdan Mardini'nin de bulunduğu bazı şüphelilerin test sonuçları pozitif çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu ünlü isimlere yönelik test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Test sonuçlarına göre, şüphelilerden Kenan Doğulu, Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

Kenan Doğulu

23 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı’ndaki işlemleri tamamlanmıştı. Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ile yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çeşitli suçlara ilişkin delillere ulaşıldığı belirtilmişti.

Savcılık, bazı şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", bazı şüpheliler hakkında ise "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltmişti.

Berdan Mardini

9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bu kapsamda Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia ise "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Enis Arıkan

EFE BEZCİ VE OĞUZHAN BEKER'E EV HAPSİ

Şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer şüpheliler Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu isimler hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartı uygulanmıştı

BERDAN MARDİNİ KESİN KONUŞMUŞTU

Öte yandan Berdan Mardini’nin soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten şarkıcı kesin konuşmuştu. Ünlü isim “Uyuşturucu kullanmam mümkün değil. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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