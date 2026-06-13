İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, oyuncu Melisa Döngel'e ait olduğu belirtilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çeşitli yazışma ve fotoğraflara da ulaşıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan araştırma raporunda, mahkeme kararıyla incelenen telefon verilerinde uyuşturucu madde teminine ilişkin olduğu öne sürülen bazı içeriklerin tespit edildiği belirtildi. Sabah’ta yer alan habere göre; incelemeler kapsamında telefonun galeri, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya hesapları detaylı şekilde analiz edildi.

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

DOSYAYA GİREN YAZIŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen yazışmalarda, uyuşturucu madde teminine ilişkin olduğu öne sürülen ifadelerin bulunduğu aktarıldı. Bazı kişilerle gerçekleştirilen mesajlaşmalarda, madde teminiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen konuşmaların yer aldığı kaydedildi.

Döngel’in Mert A. isimli kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda, 'Kanka kokcu var mı?' ifadesinin yer aldığı ve bu yazışmaların dosyaya delil olarak eklendiği belirtildi.

“KANKA ACİL LAZIM”

Dosyada yer alan diğer yazışmalar da dikkat çekti. Ekrem K. ile gerçekleştirilen mesajlaşmalarda Döngel'in, uyuşturucu madde talebine ilişkin olduğu iddia edilen ifadeler kullandığı öne sürüldü. Mesajlarda yer alan "Kok no lazım, acil kanka" ifadesinin ardından karşı tarafın "Kaç adet?" diye sorduğu, Döngel'in ise "3 adet" cevabını verdiği belirtildi.

Melisa Döngel’in telefonundaki uyuşturucu fotoğrafı ifşa oldu! “Acil lazım kanka” diye mesaj atmış

“BEN DE İSTİYORUM BEN DE”

Mustafa B. ile yapılan bir başka görüşmede ise karşı tarafın, "Yanlış kaydetme, torbacı değil" şeklinde bir uyarıda bulunduğu belirtildi. Dosyaya yansıyan bir diğer yazışmada, Buket K. ile yapılan konuşmalarda Miami'den getirildiği öne sürülen bir maddeye ilişkin paylaşımların yer aldığı, Döngel'in de "Ben de istiyorum, ben de" ifadelerini kullandığı görüldü.

Melisa Döngel’in telefonundaki uyuşturucu fotoğrafı ifşa oldu! “Acil lazım kanka” diye mesaj atmış

FOTOĞRAFLAR DA ÇEKTİRMİŞ

İddiaya göre, telefon incelemesinde yalnızca yazışmalar değil, cihazın galerisinde bulunan görsel materyaller de incelemeye alındı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, dijital materyaller arasında uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasıyla ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi.

Dosyada yer aldığı öne sürülen görüntüler arasında, bir tabak üzerinde rulo yapılmış para bulunan ve madde kullanımına hazırlık aşamasını yansıttığı görülen düzeneklerin de bulunduğu belirtildi.

Melisa Döngel’in telefonundaki uyuşturucu fotoğrafı ifşa oldu! “Acil lazım kanka” diye mesaj atmış

Ayrıca, Döngel'in de yer aldığı ve madde kullanımıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı fotoğrafların dijital delil olarak kayıt altına alındığı kaydedildi. Galeride, kokain ve esrar olduğu iddia edilen maddelere ait yakın çekim görüntülerin de bulunduğu belirtildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası