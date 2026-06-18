İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berdan Mardini’nin ifadesine ulaşıldı. "Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır" diyen Mardini, yasaklı madde kullanmadığını savunarak hakkındaki iddiaları reddetti.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

11 Haziran’da düzenlenen operasyonda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı. Berdan Mardini’nin de aralarında bulunduğu bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCU KULLANMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Burak Doğan’’ın haberine göre; Mardini’nin soruşturma kapsamında verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ünlü sanatçı, “Uyuşturucu kullanmam mümkün değil. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır” ifadelerini kullandı.

TELEFON ŞİFRESİNİ NEDEN VERMEDİ?

Telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini belirten Mardini, özel ve ticari sebepler nedeniyle cihazının şifresini paylaşmadığını söyledi.

"500 DÖNÜM GÜL BAHÇEM VAR"

Hakkındaki ihbarın, yaptığı işler ve geçmişte yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle husumetten kaynaklanmış olabileceğini öne süren Mardini, ifadesinin tamamında şu ifadeler yer aldı:

“Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır. Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır. Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum.”

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