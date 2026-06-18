Berdan Mardini’nin ifadesi ortaya çıktı! Polisten telefon şifresini neden sakladığını açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berdan Mardini’nin ifadesine ulaşıldı. "Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır" diyen Mardini, yasaklı madde kullanmadığını savunarak hakkındaki iddiaları reddetti.
- 11 Haziran'da düzenlenen operasyonda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, Berdan Mardini'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Berdan Mardini, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve uyuşturucu kullanmasının mümkün olmadığını belirtti.
- Mardini, telefonunu rızasıyla teslim ettiğini ancak şifresini özel ve ticari sebeplerle paylaşmadığını söyledi.
- Mardini, hakkındaki ihbarın yaptığı işler ve geçmişteki ailevi sorunlar nedeniyle husumetten kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
11 Haziran’da düzenlenen operasyonda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı. Berdan Mardini’nin de aralarında bulunduğu bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"UYUŞTURUCU KULLANMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Burak Doğan’’ın haberine göre; Mardini’nin soruşturma kapsamında verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ünlü sanatçı, “Uyuşturucu kullanmam mümkün değil. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır” ifadelerini kullandı.
TELEFON ŞİFRESİNİ NEDEN VERMEDİ?
Telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini belirten Mardini, özel ve ticari sebepler nedeniyle cihazının şifresini paylaşmadığını söyledi.
"500 DÖNÜM GÜL BAHÇEM VAR"
Hakkındaki ihbarın, yaptığı işler ve geçmişte yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle husumetten kaynaklanmış olabileceğini öne süren Mardini, ifadesinin tamamında şu ifadeler yer aldı: