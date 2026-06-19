Artan enflasyon ve değişen tüketici alışkanlıkları ile kredi kartları birer ödeme aracından daha fazlasına dönüşüyor. Akbank bu dönüşümde Wings kart ile müşterilerine 2 milyar TL’lik fayda sağlarken, yapay zekâ destekli asistanı ile kullanıcıların seyahatlerine de eşlik ediyor

Türkiye’de enflasyonist baskılar, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını değiştiriyor. Tüketiciler artık daha seçici davranırken; seyahat, kültür-sanat ve yeme-içme gibi harcamalarda ekstra puan, mil veya anında indirim gibi somut fi nansal faydalar talep ediyor. Bu dönüşüm sürecinde Akbank, Wings ile tüketicilerin bütçelerine büyük bir katkı sunuyor.

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, kredi kartı pazarında sadece ödeme kolaylığı sunmanın ötesine geçildiğini vurgulayarak, “Müşterilerimiz bütçelerini rasyonel yönetirken, onlara değer katan sosyal ve kültürel deneyimlerinden ödün vermek istemiyor. Bu nedenle kartları sıradan bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp seyahat, yaşam tarzı ve kişiselleştirilmiş fayda ekseninde stratejik bir ortaklığa dönüştürüyoruz. Wings’i tam olarak bu beklentilerin merkezinde konumlandırıyoruz” dedi.

Şebnem Dağ Güven

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SEYAHAT ASİSTANI

Akbank’ın Wings ile kart kullanıcılarına 2 milyar liralık fayda sağladığını belirten Güven, kullanıcıların %97’sinin mobil kanalları aktif kullandığını, seyahat harcamalarının %57’sinin dijitalden yapıldığını ifade etti. Güven, yeni nesil dijital deneyimler kapsamında yakın zamanda Juzdan uygulaması üzerinden hayata geçecek yapay zekâ destekli Seyahat Asistanı’nın müjdesini de verdi. Bu asistanla kullanıcılar, seyahat planlarını tek noktadan kolayca yönetebilecek.

Öte yandan Wings’in operasyonel büyümesi, pazar ortalamalarını açık ara geride bıraktı. Türkiye genelinde alışveriş işlem adedi %12, yurt dışında %33 büyürken; Wings kullanıcılarının işlemleri yurt içinde %15, yurt dışında ise %43 artış gösterdi. Kart sahiplerinin Gezkanatlan.com üzerinden aldığı biletlerin %55’ini yurt dışı, %45’ini yurt içi uçuşlar oluşturdu. Ayrıca, nisan ayında devreye alınan “Mil Puan Transferi” özelliğiyle kullanıcılar, kazandıkları milleri Akbank Mobil üzerinden yakınlarıyla anında paylaşma imkânına kavuştu. Wings kullanıcılarına sunulan bazı ayrıcalıklar ise şöyle:

●Bilet alımı, ücretsiz seyahat sigortası, hızlı geçiş ve ücretsiz ‘lounge’ kullanımı.

●Havalimanı transferlerinde %75’e, otoparklarda ise %50’ye varan indirimler.

●Dünyanın dört bir yanındaki restoranlarda %15 indirim, 100’ü aşkın “Wings Style” noktasında %20’ye varan ek indirim fırsatı.

●Kredi, BES, tamamlayıcı sağlık sigortası ve otomatik fatura talimatı gibi işlemlerden Mil Puan kazanımı; eczane, market ve giyim alışverişlerinde doğrudan bütçe destekleri.

MİLLER UÇAK BİLETİNE DÖNÜŞÜYOR

Wings, Mil Puan ile ekstra avantajlar sunuyor. Kullanıcılar kazandıkları puanları Akbank Mobil üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Program kapsamında biriktirilen 1,5 milyon Mil Puan ile yurt içinde 15 bin TL, yurt dışında ise puanların iki kat değerli kullanılmasıyla tam 30 bin TL değerinde bilet alınabiliyor. Düzenli kullanımla Wings sahipleri, yılda ortalama 8 yurt içi veya 6 Avrupa uçak bileti kazanırken, dönemsel kampanyalara katılımla bu sayıya ek 6 bilet daha ilave etme şansı yakalıyor.

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