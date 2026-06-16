Akbank, konut kredisi kullanacak müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı. 30 Haziran'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında, 1 milyon lira ve üzeri kredi kullanan vatandaşlara, chip-para ve faizsiz artı para gibi ek destekler sağlanıyor.

Akbank, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenlere yönelik konut kredisi kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar geçerli kampanyadan mevcut ve yeni Akbank müşterileri yararlanabiliyor.

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4 BİN 500 LİRA CHİP-PARA

Kampanya kapsamında, Akbank'tan 1 milyon lira ve üzeri konut kredisi kullanan müşteriler, kredi başına 2 bin 500 lira chip-para kazanıyor.

Krediyle bağlantılı konut ve DASK​​​​​​​ sigortalarını Akbank'tan alan müşteriler ise DASK primi tutarında, maksimum 2 bin liraya kadar chip-para fırsatından yararlanabiliyor. Böylece Akbanklılar, toplamda 4 bin 500 liraya varan chip-para kazanma imkanına sahip oluyor.

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50 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ ARTI PARA

Akbank ayrıca kampanya döneminde müşterilerine 50 bin liraya kadar yüzde 0 faizli Taksitli Artı Para kullanım imkanı sunuyor. Tüm kiralık kasalarda 5 bin lira sabit ücret avantajı da kampanya kapsamında yer alıyor.

SEKTÖRDE BİR İLK

Konut kredisi süreçlerini hızlı ve zahmetsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen Akbank, müşterilerinin kredi başvuru ve onay süreçlerini pratik adımlarla yönetebilmesini sağlıyor.

Banka, özellikle sektörde bir ilk olan mobil onay uygulamasıyla evrak ve onay süreçlerinde sunduğu kolaylıklarla konut kredisi kullanımında müşterilerine zaman kazandırırken, gelire uygun ödeme seçenekleriyle de ev sahibi olma yolculuğunu destekliyor.

Akbank, yeni kampanyası sayesinde konut kredisi hizmetlerini tamamlayıcı ürün fırsatlarıyla zenginleştiriyor.

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