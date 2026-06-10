Akbank ve MEB arasında imzalanan “İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü” kapsamında meslek liselerinde geri dönüşüm odaklı yeni eğitim modeli hayata geçirilirken, 1.000 öğretmenin eğitileceği, binlerce öğrenciye ileri dönüşüm becerilerinin kazandırılacağı ve deprem bölgesindeki okullara destek sağlanacağı açıklandı.

ÖNDER ÇELİK- Akbank ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bankanın ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi kapsamında İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü imzaladı. Protokol ile meslek liselerinin mobilya ve iç mekân tasarımı eğitim modeline ileri dönüşüm odaklı bir modül entegre edilecek.

Protokol kapsamında MEB’in Sıfır Atık çalışmalarının önemli bir adımı olarak, bir yıllık süreçte 1.000 öğretmen ileri dönüşümde uzmanlaşmak üzere eğitimci eğitimlerine katılacak.

Akbank, eğitimlere katılan öğretmenler için 1.000 adet dizüstü bilgisayar sağlayarak hazırlık süreçlerinin teorik bilgiyle olduğu gibi teknolojiyle de desteklenmesine katkı sunacak. Meslek liselerinde ileri dönüşüm teknik eğitimleri ise 2026–2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla başlayacak. Akbank ve MEB arasında gerçekleşen iş birliği sayesinde Türkiye çapında binlerce öğrencinin ileri dönüşüm tekniklerini öğrenmeleri hedefleniyor.

Beril Alakoç- Gökçen Adanur

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, “Bugün 18 milyon öğrencimiz ve 75 binden fazla eğitim kurumumuz var. 2018 yılından bu yana sıfır atık çalışmalarımızı sahada kararlılıkla yürütüyoruz. 40 bin okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almış durumda. 200 bin öğretmenimiz belgeli sıfır atık eğitimlerine katıldı, yüz binlerce öğrencimiz de bu eğitimlerin doğrudan parçası oldu. İki bini aşkın sıfır atık atölyemizde ise öğrenciler bu teknikleri uygulamalı olarak öğreniyor. Bu yaklaşımın sahadaki en güzel örneklerinden biri de Dönüşümde Gelecek Var kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ileri dönüşüm atölyesi. Burada öğrenciler, kullanımını tamamlamış mobilyaları ileri dönüştürerek hem mesleki beceri kazanıyor hem de geleceğin üretim anlayışına dair önemli bir bakış açısı geliştiriyor. Biz bunu yalnızca mobilya alanındaki öğrencilerimiz için değil, tüm öğrencilerimiz için yaygınlaştırılması gereken bir yaklaşım olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

398 BİN ÖGRENCİYE ULAŞTI

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ise “Akbank Genel Müdürlük binamızın renovasyonu sürecinde hayat bulan ‘Dönüşümde Gelecek Var’ ile kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarımızı ileri dönüşümle yeni okul eşyalarına dönüştürdük. Proje kapsamında bugüne kadar 18 bin yeni okul mobilyası üretilmesine ve deprem bölgesindeki 1.311 okula kazandırılmasına öncülük ettik. Böylece yaklaşık 398 bin öğrenci daha donanımlı ve güvenli eğitim ortamlarına kavuştu.

İleri dönüşüm faaliyetleri sayesinde ayrıca 406 ton karbon salımı engellenerek çevresel fayda oluşturduk. MEB ile imzaladığımız protokol ile bu çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıyoruz. İleri dönüşümü mesleki eğitimin bir parçası hâline getiren bu adımla öncelikle 1.000 öğretmenimiz eğitimci eğitimlerine katılacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde ise Türkiye çapında binlerce meslek lisesi öğrencisinin ileri dönüşüm teknikleriyle tanışmasına destek olacağız” diye konuştu.



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