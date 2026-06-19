UNESCO’nun dünya edebiyat şehirleri listesine (UCNN) dâhil ettiği Kahramanmaraş, bugün yol haritasını İstanbul’da açıklayacak.

MURAT ÖZTEKİN - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, lansman öncesinde AKM’de gazetecilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın, Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Abdurrahim Karakoç, Mahsuni Şerif gibi birçok değerli şair ve yazar yetiştirdiğini hatırlatan Görgel, “Türkiye’nin tescilli tek edebiyat şehri Kahramanmaraş. UNESCO’nun kararı şehrimizin tanınırlığını artıracak; moral ve motivasyon sağlayacak. Edebiyatı şehrin her köşesine yayacağız. Edebiyat sokakları kuracağız. Ürettiğimiz değerlerimizi yeni nesillere aktaracağız. Çocuk sanat merkezi yapıyoruz. Çocuk kütüphanesi inşa ediyoruz. Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizi sürdüreceğiz. Yazar atölyelerimizde güzel kardeşlerimiz yetişiyor. Belediyenin bünyesinde kültür şirketi kuracağız” dedi. Depremde şehrin dörtte birinin yıkıldığını söyleyen Görgel, “Yeni, daha sağlıklı bir şehir ortaya çıkarıldı. 80 bin konut inşa edildi. Okulların tamamı yenilendi. Depremden sonra 60 bin kişi başka şehirlere göç etmişti, hepsi geri döndü. Hatta daha fazla nüfusa ulaştık” diye konuştu.

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