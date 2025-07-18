'Yavaş yavaş’ adaylığa mı geliyor? Mansur Yavaş zikzak çiziyor

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyasi geleceğine dair yaptığı son açıklamalarla yine tartışmaların merkezine oturdu.

HABER MERKEZİ ANKARA - Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili önce “Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir” diyerek etik vurgusu yaptı, ancak daha sonra kendi adaylığını da kapsayan muğlak bir cümleyle farklı bir pozisyona geçti. Yavaş, “Beni, seni, osu yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık o olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın” dedi. Bu sözleri, Yavaş’ın kendi siyasi geleceği hakkında net bir duruş sergileyemediği yorumlarını da beraberinde getirdi.

“SUSTURMAK İÇİN SÖYLEDİM”

Yine, daha önce, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mahkeme kararı ile genel başkanlığa geri dönmesi hâlinde siyaseti bırakacağını söyleyen Yavaş, şimdi de “Ben bunu doğrudan Kemal Bey’e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey’in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum” diyerek geri adım attı.

Yapılan bir ankete göre kendisinin İmamoğlu’ndan önde olduğunu da söyleyen Yavaş, “Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın çelişkili açıklamaları bununla sınırlı değil. 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğinde, “İkinci kez aday olmayacağım” demişti. Ancak bu sözünü de 2024 mahallî seçimlerinde adaylığını koyarak bozmuştu. Bu çelişkisi, rakipleri tarafından da sıklıkla gündeme getirilmişti.