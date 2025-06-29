CHP'yi karıştıran krizde yeni perde! Mansur Yavaş, Sözcü'yü yalanladı

CHP'nin yarınki 'şaibeli kurultay' davasında mutlak butlan kararı hakkında konuşan Yavaş'ın "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği öne sürüldü. Sözcü'nün haberini yalanlayan Yavaş, "Böyle bir sözüm yok" dedi.

CHP son zamanlarda 'şaibeli kurultay' davasıyla sancılı günler geçiriyor. Ayrışmaların baş gösterdiği partide gözler yarın söz konusu davaya çevrilirken 'mutlak butlan' iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu, "Neden bu kadar çekiniyorlar, anlamıyorum. Kayyum atanması daha mı iyi olur? Ben kabul etmesem kayyum gelir" sözleriyle geri dönüş ihtimaline kapı araladı.

Tartışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da buna dahil oldu.

YAVAŞ DA TARTIŞMALARA KATILDI

Yavaş, kurultay iptali davasından önce CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Yavaş ile yaptığı görüşmeyi YouTube yayınında anlatan Ünsal Ünlü, Yavaş'ın kendisine Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağını söylediğini aktarmıştı.

Yavaş'ın, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak yapılan bir haberde ise Yavaş için "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" başlığı atıldı.

"BÖYLE BİR SÖZÜM YOK"

Bu başlıkla paylaşılan haberin altına yorum yapan Mansur Yavaş ise ifadeyi yalanladı ve "Böyle bir sözüm yok" ifadesine yer verdi.