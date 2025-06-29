Kılıçdaroğlu geri adım mı atıyor? CHP’de yüksek gerilim, son söz Çankaya'da!

“Mutlak butlan çıkarsa geri dönerim” diyen Kılıçdaroğlu örgüt tepkisi için “İki üç gün tepki gösterir, sonra hepsi yoluna girer” dedi. Eski genel başkanı ziyaret eden heyette yer alan Mansur Yavaş’ın da “Kemal Bey’den böyle bir tavır beklemiyordum. İş artık kavgaya döndü” dediği belirtildi.

CHP’de yaşanan şaibeli kurultay sebebiyle tüm gözler yarın görülecek davaya çevrildi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeden ‘mutlak butlan’ (geçerli sayılmama) kararı çıkması durumunda geri döneceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

TELAŞA GEREK YOK

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’’deki iktidar kavgasını kızıştıran çıkışı sebebiyle kendisini ziyaret eden heyete, “Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? İki üç gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan mitingleri yanlış bulduğunu da belirterek “Bu konu Ekrem Bey’le hukuk arasında bir meseledir. Onun için böyle mitinglere falan gerek yok” şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

İŞ, KAVGAYA DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden heyete yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşmeyedair “Kemal Bey’den böyle bir tavır beklemiyordum. Her şey konuşuldu, iletildi, iş artık kavgaya döndü, bir daha görüşme olmasını beklemiyorum. Bir şeylere alet olmamak lazım. Şu anda gidilen yer hukuksuz bir yer” dediği belirtildi.

HIRSI AKLININ ÇOK ÜSTÜNDE

25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını yapan CHP’li Yılmaz Büyükerşen de Kılıçdaroğlu’na sert çıkarak “Son günlerdeki tutumu, kendisinin siyasi hırslarının, maalesef aklının çok üstünde olduğu gerçeğini, çok geç de olsa, ortaya koymuştur. Bu gerçek, Atatürk’ün kurduğu CHP’nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırıdır” dedi.

YSK KARARI BOZULAMAZ

Muhtemel bir mutlak butlan kararıyla ilgili olarak AK Parti’den sürpriz bir çıkış geldi. AK Parti’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Recep Özel “YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa. Şu anda asliye hukuk mahkemesi ‘İbra oldu mu, başkanlık divanı oluştu mu?’, bu konularda karar verebilir. Bir usulsüzlük görürse, bunun seçim kısmıyla ilgili herhangi bir karar vermesi çok çok yanlış olur” değerlendirmesinde bulundu.

SON SÖZ ÇANKAYA’DA

Gazetemize konuşan hukukçu Cem Kaya ise mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa bile son sözü Çankaya İlçe Seçim Kurulunun söyleyeceğini savundu. CHP’nin tartışmalı kurultayının bir ceza bir de hukuki dava boyutu olduğuna dikkat çeken Kaya, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin, ‘görevsizlik’ kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderildiğini hatırlattı. Söz konusu iddianame çok ağır ithamlar olduğuna işaret eden Kaya, ceza mahkemelerindeki yargılamaların hukuk mahkemelerini bağlamayacağını ancak Yargıtay’ın kararlarına göre suçun unsurlarının tartışılmasının hukuk mahkemelerini bağlayacağını kaydetti.

KARAR ÇIKMAYABİLİR DE

Cem Kaya, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkiminin yarınki duruşmada ceza davasındaki yargılamayı bekletici sebep olarak değerlendirebileceğini ifada ederek şunları söyledi: Mahkeme hâkimi ağır ceza mahkemesindeki yargılamadan dosyasını etkilenmemiş sayarsa yargılamaya devam edebilir. Ancak 30 Haziran’da karar verebilmesi için sözlü yargılama için ara karar alması gerekiyordu. Yani haftaya karar çıkmayabilir de. Ancak ortada bir ara karar varsa ve mahkeme mutlak butlan kararı verse de bunun sonuçları doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’na gelmez. Burada söz Çankaya İlçe Seçim Kuruluna düşer. Kurul, 30 gün içinde yeniden seçime götürmeye yönelik geçici bir yönetim oluşturabilir. Ancak parti, delege yapısında değişikliğe gidilmeden mevcut delegelerle yeni bir seçimli kurultay yaptığı için (6 Nisan’da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay) yeni bir seçime gerek de görmeyebilir.