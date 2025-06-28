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CHP'li eski ilçe başkanları harekete geçti! Kılıçdaroğlu'ndan trollere sert çıkış: 20 yılda ben böylesini görmedim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP, Kılıçdaroğlu, Kurultay, Hakaret, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şaibeli kurultay ile çalkalanan CHP'de "mutlak butlan" ve "kayyım" savaşı giderek kızışıyor. Partiye yeniden dönmesi beklenen CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada saldırıların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li eski 60 ilçe başkanı Kılıçdaroğlu'na destek bildirgesi yayımladı. TGRT Haber'de konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun trollere karşı "20 yıllık siyasi hayatım boyunca rakiplerimden böyle hakaret işitmedim" dediğini aktardı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve şaibe iddialarıyla iptali istenen 38. Olağan Kurultayına ilişkin dava için gözler 30 Haziran'a çevrildi.

"Mutlak butlan" kararı çıkması beklenen dava nedeniyle, CHP'de 'kayyım' paniği giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘“partiye döneceğim” restine Özel “Hata yaparsın” karşılığını verirken, eski CHP lideri hakkında sosyal medyada linç girişimi başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan trollere karşı 60 eski CHP ilçe başkanı bildiri yayımladı.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında bildirinin detaylarını aktaran gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun trollere verdiği tepkiyi anlattı.

CHP MEDYA ÜSTÜNDEN LİDERLİK İNŞA ETME DERDİNDE

“CHP Genel Merkezi’nin kurultay tartışmasını sürdürmesi anlamsız olduğunu söyleyen Yarkadaş, "Muhalif kanallarda bu konu gereğinden fazla gündem yapılıyor. RTÜK açıklasın bu konu TGRT’de mi daha çok konuşuluyor muhalif kanallarda mı? CHP Genel Merkezi liderlik inşa etme derdinde. CHP'li kanallarda bu konu gereğinden çok fazla gündemde. Partiye kayyum atanmayacaksa mutlak butlan olmayacaksa siz niye bu konuyu Almanya’ya gittiğinizde bile konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

CHP'li eski 60 ilçe başkanı harekete geçti! Kılıçdaroğlu'ndan trollere sert çıkış: 20 yılda ben böylesini görmedim - 1. Resim

CHP'Lİ 60 ESKİ İLÇE BAŞKANINDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Aralarında Deniz Bakır, Veli Eçlik, Doğan Tekel gibi isimlerin de olduğu İstanbul'da görev yapmış eski CHP ilçe başkanlarının bildiri yayımladığını söyleyen Yarkadaş, “CHP’li eski 60 ilçe başkanı Kılıçdaroğlu’a destek bildirisi yayınladı. ‘Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve ailesine yönelik, gazeteci, akademisyen görünümlü kimliksiz troller tarafından yapılan sistemli ve organize saldırıları kınıyoruz’ diyorlar. Hayatının hiçbir döneminde şaibeyle anılmamış üstünde hiçbir leke barındırmayan Kılıçdaroğlu'na hiç kimse ahlak dersi veremez.” dedi.

CHP'li eski 60 ilçe başkanı harekete geçti! Kılıçdaroğlu'ndan trollere sert çıkış: 20 yılda ben böylesini görmedim - 2. Resim

"PARTİDE 'KEMAL BEY CHP'Lİ OLARAK ÖLEMEYECEK' DİYE KONUŞUYORLAR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, "‘Kemal Kılıçdaroğlu, 20 yıla yakındır aktif siyasetin içindeyim rakiplerimden duymadığım sözleri bu trollerden duyuyorum’ demiş. Partide ‘Kemal Bey CHP’li olarak ölemeyecek’ diyorlar. Kemal Bey’i ihraç etmek isteyen Genel Başkan Yardımcıları var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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