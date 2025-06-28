Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı ipleri daha da gerecek: 2-3 gün tepki gösterirler, telaş etmeyin

Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP'nin başına geçebileceğini açıklaması partiyi karıştırdı. Tepkiler art arda gelirken Kılıçdaroğlu ise "2-3 gün tepki gösterirler, telaşa gerek yok. Hem nasıl karar alabilecekler? Maaşları nasıl ödeyecekler?" dedi.

CHP'de şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, partinin başına yeniden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçeceği öne sürülüyor.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise kayyıma partiyi bırakmayacağını, 30 Haziran’da mutlak butlan kararı çıkması halinde partinin başına geçebileceğini ifade ediyor. Gelişmeler CHP'yi karıştırırken Kılıçdaroğlu'na önce Genel Başkan Özgür Özel ardından yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

Dün akşam da eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, ortak bir bildiri yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİRLER..."

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu ise tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kendisini ikna etmeye çalışan partililere, "Telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterirler. Neymiş beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer, telaşa gerek yok. Hem bu karara karşı çıkarlarda, içeride nasıl karar alabilecekler? Maaşları nasıl ödeyecekler? Vekilleri nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl seçecekler?" dedi.