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Artık açıktan kavga ediyorlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı: Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Artık açıktan kavga ediyorlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu&#039;nu ihanetle suçladı: Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz
CHP, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Kurultay, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP'nin başına geçebileceğini açıklaması partiyi karıştırdı. Cezaevinden seslenen İmamoğlu, ihanete uğradığını söyleyerek "Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Bu yoldan dönün" dedi.

CHP'de şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, partinin başına yeniden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçeceği öne sürülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise kayyıma partiyi bırakmayacağını, 30 Haziran’da mutlak butlan kararı çıkması halinde partinin başına geçebileceğini ifade ediyor.  Gelişmeler CHP'yi karıştırırken Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Genel Başkan Özgür Özel'in ardından yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"UTANÇLA HATIRLANIRSINIZ"

Cezaevinden İsmail Saymaz'ın sorularını cevaplayan İmamoğlu, ihanete uğradığını savundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:  "Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün. Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok.

Artık açıktan kavga ediyorlar! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı: Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz - 1. Resim

"ÇOK İÇİMİ YAKTI"

Yol arkadaşı, kader arkadaşı, aynı ideallere koşan insanlar birbirlerine öyle “İzlerim, bakarım, beklerim, davayı takip ederim” şeklinde davranamaz. Bu sözler kişiliğime, mertliğime, mücadele azim ve kararlılığıma uymaz. Bu sözleri kabul etmem, asla etmeyeceğim. Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum.

"ZİYARETE GELDİĞİNDE BÖYLE KONUŞMADIK"

Son görüşmemizde böyle konuşmadık. Böyle bir konuşma aramızda geçmedi ve böyle bir anlaşma ile ayrılmadık. Vicdan ve vefa duygusu bu sözleri kabul etmez. Çünkü başka şeyler konuştuk. Kılıçdaroğlu liderliğindeki tüm süreçleri paylaştık, dışarıda söylenenlerin tam tersi konuşma ve kararla ayrıldık.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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