Kılıçdaroğlu'na tatil teklifine CHP'li belediyeden olay cevap

Sosyal medyada bir kullanıcı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'na Datça'da tatil hediye edeceğini belirten kullanıcıya Datça Belediyesi'nden "Doluyuz" cevabı geldi. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları ve son günlerde yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, başka bir konuyla gündeme geldi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, X hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’na tatil hediye edeceğini paylaştı. Kullanıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim"

Kullanıcı paylaşımında Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

BELEDİYEDEN OLAY CEVAP

Başkanlığını CHP'li Aytaç Kurt'un yaptığı Datça Belediyesi'nden ise kullanıcıya dikkat çeken bir cevap geldi. Belediye paylaşımın altına "Maalesef doluyuz" cevabını iletti. Kılıçdaroğlu'ndan da konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.