CHP'de mutlak butlan savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu’na linç girişimi başlattılar, gözler Yargıtay'da

Kılıçdaroğlu’nun ‘“partiye döneceğim” restine Özel “Hata yaparsın” karşılığını verdi. Eski lidere sosyal linç başlarken hukukçular “mutlak butlan” kararı çıkıp çıkmayacağıyla ilgili ikiye bölündü.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davaya günler kala tartışmalar alevlendi. “Mutlak butlan çıkarsa partiyi yönetemez” eleştirisi yapanlara “Ne demek yönetemez, 13 yıl kim yönetti? Partiyi kayyıma bırakmam” diyerek rest çeken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP lideri Özgür Özel’den cevap geldi. Özel “CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyım değil, Çağrı Heyeti var. Biz kayyıma da butlana da partiyi bırakmayız. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur” ifadelerini kullandı.

İNCE’NİN ÜYELİĞİ BİLE DÜŞER

Konuyu değerlendiren hukukçular ise farklı görüşler beyan etti. TGRT Haber’e konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen “Buradan butlan kararı çıkmaz. Yüksek Seçim Kurulu bu kurultayı onaylamıştı. Ortada delege iradesini yok sayan bir tespit yok” dedi. Gazetemize konuşan hukukçu Hadi Dündar da “Açılan dava, işlemin iptaline değil, geçersizliğine yönelik. Mahkeme, iddianamedeki, ‘delegelerin para ile iradesi sakatlandı’ ibaresine itibar ederse, yapılan kurultayın geçerli olmadığına karar verir. Bununla beraber kayyım atanırsa ya da eski yönetime yetki verilirse kararın sonucu beklenmez. Karar kesinleşinceye kadar kayyım ya da eski yönetim CHP’yi yönetir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen kurultayından sonra yapılan bütün işlemler geçersiz sayılır. Muharrem İnce’nin CHP üyeliği bile iptal olur” değerlendirmesinde bulundu. Hukukçu Cem Kaya ise “Mahkeme mutlak butlan kararı verse de bunun sonuçları doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’na gelmez. Son sözü Çankaya İlçe Seçim Kurulu söyleyecek. Kurul, 30 gün içinde yeniden seçime götürmeye yönelik geçici bir yönetim oluşturabilir. Ancak parti, delege yapısında değişikliğe gidilmeden mevcut delegelerle yeni bir seçimli kurultay yaptığı için (6 Nisan’da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay) yeni bir seçime gerek de görmeyebilir” şeklinde konuştu.

CHP VEKİLLERDEN ÖZEL’E TEPKİ

Öte yandan, aralarında Gamze Akkuş İlgezdi, Hasan Öztürkmen ve Mahir Polat gibi isimlerin de olduğu birçok CHP’li vekil Kılıçdaroğlu’na destek mesajları paylaştı. İlgezdi “Sayın Kılıçdaroğlu’na küfrederek, geçmişini yok sayarak yol yürümeye kalkanlar; bir gün gelir, o yolun taşını dahi döşeyemez hâle gelir” derken Polat da “Milletin vicdanını bilmeden 7. Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki, siyasi anlamda partimizin harim-i ismetinde boğulacak” ifadelerini kullandı.