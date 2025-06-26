Mutlak Butlan tartışması: CHP'nin kurultay davası ne zaman?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması üzerine açılan dava, büyük bir tartışma yaşanmasına neden oldu. Duruşmayla beraber CHP'nin akıbeti belli olacak. Özellikle Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın “mutlak butlan” ile yok sayılması ihtimali de birçok senaryoyu beraberinde getirdi. CHP'nin kurultay davası ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye’nin köklü siyasi partilerinden biridir. 2025 yılında kritik bir hukuki süreçle karşı karşıya kalan CHP'nin geleceği merak konusu haline geldi.

4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’da Özgür Özel’in genel başkan seçildi. Ardından bu olay bazı parti delegeleri başta olmak üzere eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından mahkemeye taşındı.

Kurultayın iptali ve şu anki yönetimin görevden uzaklaştırılması üzerine açılan dava için nefesler tutuldu. Peki, CHP'nin kurultay davası ne zaman? İşte büyük bir ilgiyle takip edilen o tarih...

CHP'NİN KURULTAY DAVASI NE ZAMAN?

CHP kurultay davasının duruşması, 30 Haziran 2025 tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşecek.

30 Haziran yaplacak duruşmada, mahkemenin “mutlak butlan” kararı verip vermeyeceği veya davanın reddedilip reddedilmeyeceği merak ediliyor. Bu duruşmayla beraber, CHP’nin yönetim yapısı ve ilerideki dönemlerde siyasi stratejilerini direkt etkileyecek.

CHP KURULTAY DAVASI NEDİR VE NEDEN AÇILDI?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi. Özgür Özel, 812 oyla genel başkan seçildi ve bu sonuçla beraber Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık liderliği son buldu.

Kurultay bu süreci, bazı delegeler tarafından “şaibeli” olarak görüldü. Özellikle, “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” iddiaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

İddiaların yanı sıra eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, kurultayın iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı davalar açtı. Daha sonra Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplandı. Türk siyasetinin en kritik süreçlerinden biri CHP Kurultay davası oldu.