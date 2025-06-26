AK Parti'ye geçmesi gündemdeydi! CHP'li başkan Yasemin Fazlaca istifa etti

CHP'li Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, AK Parti'ye katılacağı iddiaları sonrasında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Fazlaca, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP'de yaprak dökümü sürüyor. CHP'de Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca AK Parti'ye katılacağı iddiaları sonrasında partiden istifa ettiğini duyurdu.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca kesin ihraç talebiyle dün Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Konuyla ilgili CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir." dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN İSTİFA ETTİ

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

E-DEVLETTEN SUNDU... ÇOK MANİDAR

Fazlaca, “6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar. Bu kararım neticesinde Altınovalı hemşerilerim müsterih olsun, ben görevimin başındayım. Belediye hizmetlerimiz de aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Altınova Belediye Başkan Adayı gösterilen ve seçimleri çok az bir farkla kaybeden Yasemin Fazlaca, AK Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler ile gündeme geldi.