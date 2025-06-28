CHP'deki kavgada yeni raunt! Kılıçdaroğlu'nu partiden atacaklar

Şaibeli kurultayla ilgili dava öncesi CHP’de ortalık toz duman. Kılıçdaroğlu’nun butlan kararı çıkarsa dönebileceğine yönelik açıklaması ipleri kopardı. İmamoğlu, eski genel başkanını ‘ihanetle’ suçladı. Partililer ikiye bölündü. Önünü kesmek için Kılıçdaroğlu’nun ihraç edileceği öne sürüldü.

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk skandallarının ardından baş gösteren iktidar kavgası kızıştı. Şaibeli kurultay sebebiyle bütün gözler pazartesi günü görülecek davaya çevrilirken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı vermesi durumunda geri döneceğine yönelik açıklamaları partiyi ikiye böldü.

Bir süredir sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu ve mevcut genel başkan Özgür Özel’e yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu’na yönelik hakarete varan değerlendirmeler yapılıyordu. Son olarak CHP Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir’in “Bu parti, 13 yıl boyunca hiçbir başarı gösteremeyen bir maşaya teslim edilmeyecek!” açıklaması Kılıçdaroğlu cephesinde bardağı taşırdı.

Bugüne kadar açıktan açığa tartışmalara dâhil olmayan Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri hakarete varan paylaşımlar gündeme gelince, sessizliklerini bozdu. Çok sayıda isim, Kılıçdaroğlu’na desteğini bildirdi. İmamoğlu taraftarları ise Kılıçdaroğlu aleyhine linç kampanyası başlattı.

İMAMOĞLU: İHANETE UĞRADIM

Geçmişte ilişkilerini “Baba oğul gibiyiz” şeklinde tarif eden Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki kavga da deşifre oldu. Kılıçdaroğlu geçen yıl İmamoğlu için “Sırtımdan hançerledi” demişti. Bu sefer İmamoğlu, eski genel başkanını ihanetle suçladı.

CHP medyası üzerinden mesaj gönderen İmamoğlu “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı, tarifsiz bir şekilde kötü hissediyorum. Suçlu ilan ediliyorsam, en büyük ‘suç ortağım’ Kemal Bey’dir. Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde birer yol ve kader arkadaşıydık” dedi.

İmamoğlu, mahkemenin karar vermesi durumunda döneceğini açıklayan Kılıçdaroğlu’na “Utançla hatırlanırsınız” diye gözdağı verdi.

YARKADAŞ: DÜĞMEYE BASTILAR

Kılıçdaroğlu’nun geri adım atmaması üzerine parti yönetiminin ihraç kartını açacağı öne sürüldü. Delege pazarlıklarıyla devirdiği Kılıçdaroğlu’na “Allah kimseyi senin pozisyonuna düşürmesin” açıklamasıyla set çekmeye çalışan Özgür Özel’in fiilen de dönüş yolunu tıkayacağı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden eski milletvekili Barış Yarkadaş “Genel merkez, il başkanlıklarına bir çerçeve metin yollandı. Bu metin CHP’nin 7. genel başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Metin il başkanlıkları tarafından zenginleştirilecek ve peş peşe yayınlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu karşıtı bir hava oluşturulacak. Ardından ise Kılıçdaroğlu’nu İHRAÇ etmek için düğmeye basılacak” mesajını paylaştı.

ESKİLERDEN ÖZEL'E DESTEK

CHP’deki “mutlak butlan” tartışmasına eski genel başkanlar da dahil oldu. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın yazılı bir açıklama ile Özgür Özel’e destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yapılan bildiride, “Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır” denildi.

YAVAŞ'TAN TEK YUMRUK ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki ve mevcut genel başkanımız ile tüm partililerin tek yumruk hâlinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi hâlde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz” dedi.