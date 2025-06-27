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CHP'nin kurultay davası ne zaman? Kritik süreç başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;nin kurultay davası ne zaman? Kritik süreç başlıyor!
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve partinin mevcut yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan dava, siyaset kulislerinde tansiyonu yükseltti. Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturduğu kurultay sonrası, parti içinde başlayan tartışmalar mahkemeye taşındı. Peki CHP’nin kurultay davası ne zaman?

CHP’nin en köklü kurultaylarından biri olarak gösterilen 38. Olağan Kurultay, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşmişti. Genel başkanlık için yarışan Özgür Özel, 812 oyla Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı galip gelmiş, partinin yeni lideri olmuştu. Ancak kurultay sürecindeki bazı detaylar, ilerleyen günlerde partiyi yargı sürecine sürükledi.

CHP'nin kurultay davası ne zaman? Kritik süreç başlıyor! - 1. Resim

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP Kurultay Davası 30 Haziran 2025 tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Önceki duruşmada mahkeme, “ihtiyati tedbir” taleplerini reddetmiş ve sadece kurultayla ilgili belgelerin toplanmasına karar vermişti. Şimdi gözler, 30 Haziran’daki duruşmada mahkemenin “mutlak butlan” kararı verip vermeyeceğine çevrildi.

CHP'nin kurultay davası ne zaman? Kritik süreç başlıyor! - 2. Resim

CHP KURULTAY DAVASI NEDİR VE NEDEN AÇILDI?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrası bazı delege ve parti üyeleri, seçim sürecine dair ciddi usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Özellikle oy kullanımı sırasında “para, telefon ve sözlü baskı” iddiaları, kurultayın şeffaflığına gölge düşürdü. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek kurultay süreciyle ilgili adli soruşturma başlattı.

CHP'nin kurultay davası ne zaman? Kritik süreç başlıyor! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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