CHP kurultay davası tarihi: CHP mahkemesi ne zaman, saat kaçta?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan tartışmalar yargıya taşınan süreçle birlikte yeni bir boyut kazandı. Kamuoyunca merak edilen CHP mahkemesi ne zaman, saat kaçta sorularının cevapları ise netlik kazandı.

Kurultayın iptaline yönelik açılan davalar birleştirilerek parti içindeki dengeleri doğrudan etkileyebilecek hukuki bir sürece dönüştü. CHP kurultay davasının görülmesine kısa bir süre kala hem CHP yönetimi hem de kamuoyu gözlerini Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne çevirdi. CHP mahkemesi ne zaman, saat kaçta?

CHP MAHKEMESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

38. Olağan Kurultay’ın ardından başlayan tartışmalar yargıya taşınan sürecin gölgesinde devam ediyor. Kurultayın iptali istemiyle açılan davaların birleştirilmesiyle tüm gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çevrildi.

CHP mahkemesi 30 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılacak. Mahkeme duruşmasının sabah saatlerinde başlaması bekleniyor. CHP kurultay davası saati henüz resmi anlamda paylaşılmadı.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesi parti içinde tartışmalara neden oldu.

13 yıl boyunca genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine geçen Özel’in seçildiği kurultay, bazı delegeler tarafından “şaibeli” olarak nitelendirildi.

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Kurultay sürecine dair iddialar arasında oy karşılığında bazı delegelere para, ev ve telefon verildiği gibi ciddi suçlamalar yer aldı. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Davacılar kurultayın iptalini ve mevcut parti yönetiminin görevden alınmasını talep ediyor. Mutlak butlan talebinin gündemde olduğu davada seçim sürecinin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğü ileri sürüldü.

CHP KURULTAY DAVASI SONUÇLANDI MI?

CHP kurultay davası henüz sonuçlanmadı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce görülen duruşmalarda ihtiyati tedbir taleplerini reddetti ve delil toplama sürecinin devam etmesine karar verdi.

30 Haziran 2025 tarihinde yapılacak duruşmada mahkemenin ara karar verip vermeyeceği ya da davanın reddine yönelik bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı kamuoyunca merakla bekleniyor.