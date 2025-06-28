Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki kavgaya kayıtsız kalamadı: Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Çiftçilere müjdeler veren Erdoğan, CHP'deki kurultay tartışmalarına ise "Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda. Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. 7 bin 160 projeye hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın, üretenin her zaman yanındayız.

Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

Bugün yeni müjdeler paylaşacağız.

MUHALEFETE TEPKİ

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Rakamları çarpıtma, bir bardak suda fırtına koparma alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Buna krediler meselesinde de şahitlik ediyoruz. Sürekli çiftçinin şu kadar borcu var diyerek bizi kötüleme derdindeler. Türkiye'ye zarar veriyorlar. Ana muhalefetin giderek artan kalite sorunundan rahatsızız.

Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. 23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Çiftçilerimizi tarım sigortası yapmaya davet ediyoruz.

"KENDİ ARKADAŞLARI DÖNEN ÇARKI TEK TEK İTİRAF EDİYOR"

Ortada batan, iflas eden varsa o da ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Ekranlardaki tartışmaları görüyorsunuz. Yıllarca beraber yol yürüdükleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını açıkça itiraf etmeye başladı. Halka hizmet için harcanacak kaynakların, siyaseti dizayn etmek için nasıl kullanıldığı deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun kolları da kendi arkadaşları tarafından ortaya çıkarılıyor.

"ŞAİBEYLE YATIP BUTLANLA KALKIYORLAR"

Gündemlerinde ne millet ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Meselenin daha hazin tarafı, lafa gelince kuvayi milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor, bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor. Rabbim ülkemizi bunların insafına bırakmasın.

TARIM KREDİSİ MÜJDESİ

Ziraat Bankamız sektörün ihtiyaçlarına ve sizlerin beklentilerine uygun başarılı bir kredi paketi hazırlamış. İşim Ziraat kredisi ile cazip fırsatlar sunuluyor. Sebze meyve üretmek amacıyla sera kurmak isteyenlere destek oluyoruz. 10 dekar altındaki yatırımlar için 1 yıla kadar ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz.

Yatırımın yüzde 20'si özkaynak olarak belirlenirken, genç ve kadınlar için yüzde 10 olacak. Hayvancılıkta 7 yıla kadar vadeli 5 milyona kadar yatırım kredisi veriyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize, ölçek büyütmek isteyenlerin önünü açıyoruz. Bakanlığımız ve Ziraat Bankası iş birliği ile yapılan projede limiti 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."