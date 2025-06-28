Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kredi paketi müjdesi! Rakam 10 milyon liraya kadar çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik bir dizi yeni kredi paketinin müjdesini verdi. Sera kurmak isteyenlere 10 milyon liraya, süt hayvancılığı yapanlara 5 milyon liraya, küçükbaş hayvancılık yapanlara ise 1 milyon 200 bin liraya kadar cazip fırsatlarla kredi verileceğini duyuran Erdoğan, paketin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '4. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni kredi paketinin müjdesini verdi.

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ziraat Bankamız, sektörün ihtiyaçlarına uygun kredi paketi hazırlamış. İşim Ziraat kredisi ile birçok alanda çiftçilerimize cazip fırsatlarla kredi kullandırıyoruz. Yeni hayata geçecek bazı paketleri burada sizinle paylaşmak istiyorum.

SEBZE VE MEYVE ÜRETMEK İSTEYENE 10 MİLYON LİRA

Sebze meyve üretmek amacıyla sera kurmak isteyenlere yeni kredi paketi ile destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekar altındaki yatırımlar için 1 yıla kadar ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırımın yüzde 20'si özkaynak olarak gerekirken, genç ve kadınlar için özkaynak oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

SÜT HAYVANCILIĞI YAPANA 5 MİLYON LİRA

Hali hazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için özkaynak aranmaksızın 1 yıl ana para ödemesiz toplam 7 yıl vadeli 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI YAPANA 1 MİLYON 200 BİN LİRA

Küçükbaş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçek büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş üreticilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Açıkladığımız cazip kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."