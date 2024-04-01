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Murat Kurum'dan seçim sonrası ilk açıklama: Milletimizin yanında olacağız

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Murat Kurum&#039;dan seçim sonrası ilk açıklama: Milletimizin yanında olacağız

Gündem Haberleri

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. "Milletimizin yanında olacağız" ifadelerini kullanan Kurum, "Hayalimiz için çabalayan kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Ben bizi her bir vatandaşımız bu süreçte samimi duygularla bağrına bastı. O yüzden tüm İstanbullu hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

90 gündür evinden işinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza, benimle birlikte yol yürüyen bu hayal için çalışan çabalayan her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Biz yine sokaklarda olacağız, biz yine milletimizle olacağız. İstanbul’un iyiliği için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi hazırlanacağız, çalışmaya devam edeceğiz.

Hayalimiz için çabalayan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Milletimizin yanında olacağız."

Düzenleyen:  - Gündem
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