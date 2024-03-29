İstanbul seçim sonuçları! Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. İstanbul’daki seçmenler de oyunu kullandı. Peki, İstanbul’da son durum ne? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu önde? İstanbul'un 39 ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçları açıklanıyor. Gelişmeleri canlı ve anlık olarak turkiyegazetesi.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

SANDIKLARIN YÜZDE 19’U AÇILDI

İLK SONUÇLAR

YAYIN YASAĞI KALKTI

İSTANBUL ADALET SARAYI’NA EKRAN KURULDU

SANDIKLAR KAPANDI

MURAT KURUM PARTİ BİNASI'NDA

EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

MURAT KURUM OYUNU KULLANDI

YSK BAŞKANI YENER'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

31.03.2024 19:57

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yasakların kalkmasının ardından açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında “Şu an itibarıyla yüzde 40'a giden bir orana sahibiz. Çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda” ifadelerini kullandı.

31.03.2024 19:43

SANDIKLARIN YÜZDE 19’U AÇILDI

Saat 19:41 itibariyle oyların yüzde 19’u açıldı. Buna göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48 önde, AK Parti adayı Murat Kurum yüzde 43 oy oranı ile onu takip ediyor.

31.03.2024 19:22

İLK SONUÇLAR

Yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı. İlk verilere göre, saat 19:22 itibariyle oyların yüzde 6.60’ı sayıldı. Buna göre adayların oranları şöyle;

-Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu: %49.40

-AK Parti Murat Kurum: %42.10

31.03.2024 19:19

YAYIN YASAĞI KALKTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kalktığını açıkladı.

31.03.2024 18:57

İSTANBUL ADALET SARAYI’NA EKRAN KURULDU

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın atrium alanına Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları yansıtılmak üzere büyük ekran kuruldu. Yayın yasağının kaldırılması ile birlikte veriler büyük ekrandan takip edilebilecek.

Öte yandan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin’in adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu’na başkanlık ettiği öğrenildi.

31.03.2024 17:00

SANDIKLAR KAPANDI

İstanbul’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00’de oy verme işlemleri başlamıştı. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı.

32 ilde ise sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona ermişti.

31.03.2024 16:53

MURAT KURUM PARTİ BİNASI'NDA

İstanbul'da seçimin son bulmasına az bir süre kalırken, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi. Kurum’u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı.

Öte yandan, parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.

31.03.2024 12:50

EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu'nun ilk açıklaması şöyle:

"Hiçbir sorunun olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullandıysa, bu ülkemizin birliği beraberliği için çok önemlidir. Bugün ailemle birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bunun sandığa atılması itibarıyla korunması da şarttır. Bununla ilgili kurumlar bellidir.

31.03.2024 11:20

MURAT KURUM OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesindeki İmece İlkokulu'nda oy kullandı. Ardından kameralar karşısına geçen Kurum, şunları söyledi:

"Üç aydır projelerimizi paylaştık. Oyumuzun İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Çocuklarımız adına çok önemli bir karar vereceğiz. İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşın huzurla yaşayacağı bir adım atmış olacağız. Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. 31 Mart gelecek, yüzler gülecek.

Önce il binamızda ardından Saraçhane'de bu coşkuyu yaşayacağız. İl başkanlığında süreci takip edeceğiz."

31.03.2024 10:20

YSK BAŞKANI YENER'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde mezun olduğu okulda oyunu kullandı. Ardından basın mensuplarının karşısına geçen Yener, "Saat 16.00'da 32 ilimizde saat 17.00'de ise kalan ilerimizde oy verme işlemleri sonuçlanacak. 17.00'den sonra kurul toplanacak, yayın yasaklarının hangi saatte kalkacağına dair bir karar verip, bunu da siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. Şu an itibarıyla sıkıntısız bir şekilde demokrasi şenliği, demokrasi bayramı devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

31.03.2024 08:00

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma hakkı bulunan 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına giderek okulların önünde yoğunluk oluşturdu.

Yer: İstanbul