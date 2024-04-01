Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapıyor: Bu seçim bitiş değil dönüm noktasıdır

Seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında dönüm noktasıdır. Bu yolda sizlerle inşallah yine kazanarak devam edeceğiz. Mayıs zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçimlerden istediğiniz sonucu alamadık." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm Türkiye'yi, 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma sizler gibi fedakar yol arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi sevdiklerimizle bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum.

"DEMOKRASİMİZ RÜŞTÜNÜ BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ"

Kardeşlerim 31 Mart seçimlerini demokrasimize yakışır şekilde tamamladık. Münferit bazı vakaları haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı. Doğu'da vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün baskılarına şahit olduk. Emniyetimizin müdahalesi ile önemli bir sorun yaşanmadı. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu.

"BİTİŞ DEĞİL DÖNÜM NOKTASIDIR"

Milletin iradesi sandıkta tecelli etti. Milet uyarısını takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. Milletin kararının hiçbir baskı ile karşılaşmadan sandıkta belirmesi demokrasimiz adına başlı başına bir kazançtır. EvelAllah dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında dönüm noktasıdır. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi 85 milyondur, milli iradedir.

Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Parti fark etmeksizin iradesini sandığa ulaştıran tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçim kurullarımıza, görevlilerimize samimi teşekkürlerimi iletiyorum.

"MAALESEF İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK"

31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18’nci sandık imtihanımız oldu. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, daha öncekiler gibi, bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık.

Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, İttifak ortaklarımızla uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Her olanda bir hayır vardır. Bu vesileyle hem halkımızın nabzını tuttuk, hem de icraatlarımızı, projelerimizi, hedeflerimizi milletimizle paylaştık.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

İftar ve açılış programlarıyla da toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluştuk. Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizden il başkanlıklarına; ilçe başkanlıklarından belde, mahalle, köy temsilciliklerine; son dakikaya kadar nöbet yerlerini terk etmeyen sandık görevlilerimizin her birini ayrıca tebrik ediyorum. Cumhur İttifakında beraber hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPACAĞIZ"

Millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. YSK kararını açıklayacaktır. Partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız, sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.

"MİLLETLE İNATLAŞMAKTAN UZAK DURACAĞIZ"

Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan, bugüne kadar olduğu gibi, yine uzak duracağız.

Unutmayın kaderin üstünde bir kader vardır. Milletin teveccühüne mazhar olduğumuz yerde mahcup olmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız."



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