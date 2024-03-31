Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Seçim devam ederken Erdoğan'dan diplomatik temas: Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Seçim devam ederken Erdoğan'dan diplomatik temas: Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim devam ederken Erdoğan&#039;dan diplomatik temas: Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de seçim devam ederken Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye genelinde oy verme süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. 

Rutte yaptığı açıklamada, Türkiye ve Hollanda arasında imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı hakkında telefonda konuştuklarını ifade etti. 

Rutte, sosyal medya paylaşımında ''Konuştuğumuz diğer konular arasında Ukrayna'ya destek girişimleri ve Gazze'deki korkunç insani durumu iyileştirmek konusunda atılabilecek hızlı ve kararlı adımlar vardı'' dedi.

Hollanda lideri, ''Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum'' yazılı paylaşımını TSİ 14.55'te yani Türkiye genelinde oy verme işlemi devam ederken yaptı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı - PolitikaFatih Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısıRTÜK'ten seçim yasağı açıklaması: Verilerin 21.00'den önce verilmesi yasak - PolitikaRTÜK'ten seçim yasağı açıklamasıDüşük seçmenli sandıkta vatandaşlar muhtar için oy kullanamadı - PolitikaBu sandıkta seçmenler 4 pusula yerine tek pusulayla oy attıSandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı: Tüm tercihler, başımızın tacıdır - PolitikaSandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama - Politika'Toplu oy kullanılıyor' iddialarına yalanlamaKurum ve İmamoğlu'ndan sandıkların kapanmasına saatler kala çağrı - PolitikaKurum ve İmamoğlu'ndan 'sandık' çağrısıDünyanın Mars'ından zafer ilanı geldi: Rakipsiz muhtardan erken galibiyet - PolitikaRakipsiz muhtardan erken galibiyetAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim açıklaması: Türkiye'de kaybeden kimse yok - Politika'Türkiye'de kaybeden kimse yok'Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı ilk seçimde oyunu kullandı - PolitikaKılıçdaroğlu, Ankara'da sandık başındaydıHatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu - PolitikaHatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu
Sonraki Haber Yükleniyor...