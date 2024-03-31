Seçim devam ederken Erdoğan'dan diplomatik temas: Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Türkiye'de seçim devam ederken Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye genelinde oy verme süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rutte yaptığı açıklamada, Türkiye ve Hollanda arasında imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı hakkında telefonda konuştuklarını ifade etti.

Rutte, sosyal medya paylaşımında ''Konuştuğumuz diğer konular arasında Ukrayna'ya destek girişimleri ve Gazze'deki korkunç insani durumu iyileştirmek konusunda atılabilecek hızlı ve kararlı adımlar vardı'' dedi.

Hollanda lideri, ''Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum'' yazılı paylaşımını TSİ 14.55'te yani Türkiye genelinde oy verme işlemi devam ederken yaptı.