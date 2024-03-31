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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oylara ve sandıklara sahip çıkın" mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan &quot;oylara ve sandıklara sahip çıkın&quot; mesajı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından bir paylaşım yaptı. Sandıklara ve oylara sahip çıkılmasını isteyen Erdoğan, "Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum..." dedi. 

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir mesaj geldi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sandıklara ve oylara sahip çıkılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… 

Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. 

Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. 

Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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