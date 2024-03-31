Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oylara ve sandıklara sahip çıkın" mesajı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 17:05 - Güncelleme: 31 Mart 2024 17:09 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye genelinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından bir paylaşım yaptı. Sandıklara ve oylara sahip çıkılmasını isteyen Erdoğan, "Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum..." dedi.