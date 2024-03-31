Sandıklar kapandı Özel paylaşım yaptı: Tüm tercihler, başımızın tacıdır

Mahalli İdareler Seçimi 17.00 itibarıyla sona erdi. CHP lideri Özel, sandıkların kapanmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımda yaptı. Özel, "Tüm tercihler, başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 07.00'da başlayan seçimler saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sandıkların kapanmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tüm tercihlere saygı duyduklarını söyleyen Özel, şu ifadeleri kaydetti:

Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.