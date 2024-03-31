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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara&#039;ya gidiyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bugün oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını takip etmek üzere aracıyla Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün eşi Emine Erdoğan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oylarını kullandı.

GÜNÜ İSTANBUL'DA GEÇİRDİ

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da konutuna geçmişti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. 

ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Seçim sonuçlarını İstanbul Kısıklı'daki konutundan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde aracıyla Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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