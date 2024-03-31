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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda önemli görüşmeler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan art arda önemli görüşmeler

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İran lideri Reisi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Hollanda Başbakanı Mark Rutt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ülke ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI GÖRÜŞTÜLER

Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.

KIRGIZ LİDERLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov’a teşekkürlerini sundu.

ÖZBEK VE HOLLANDA LİDERLERİ DE...

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni genel sekreterden beklentilerini de ifade etti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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