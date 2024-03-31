Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da namaz kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçim öncesindeki gibi Ayasofya-i Kebîr Camii’nde akşam namazı kıldı. Erdoğan’a Murat Kurum eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, akşam namazını Ayasofya-i Kebîr Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla sohbet edip çocuklara harçlık dağıttı. Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün önce de Ayasofya’da namaz kılmıştı.

SEÇİM ÖNCESİ SON DUASINI AYASOFYA'DA YAPTI

Burada orucunu açarak İstanbullularla bir araya gelen Erdoğan, iftardan sonra cemaatle birlikte akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde son duasını da burada yapmış oldu.

Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ayasofya Camii'nden çıkarken dualar ve tekbirlerle uğurlandı.