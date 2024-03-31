Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. "İnşallah ülkemiz milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye umuyorum" diyen Erdoğan, seçimin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, saat 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı "3308" numaralı sandıkta 341'i seçmen 5'i sandık görevlisi 346 kişi vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 249. Emine Erdoğan da 248. sırada yer alıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her şeyden önce kısa bir süre önce malum milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimini icra ettik şimdi de yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Arka arkaya bu kadar kısa sürelerle seçimler milletimizi de bizi de yordu çünkü çok yoğun bir kampanya dönemi geçirdik.

İnşallah ülkemiz milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye umuyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olacak. Seçim milletimize hayırlı olsun."

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