MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli burada kısa bir açıklama yaparak "Yeni yüzyılın Mahalli İdareler seçiminin ilkini gerçekleştiriyoruz. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görevde kalacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. 61 milyon seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarı seçmek için oy kullandı.

Toplamda 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde parti liderleri de sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Burada kısa bir açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

Yeni yüzyılın Mahalli İdareler seçiminin ilkini gerçekleştiriyoruz. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Partiye geçiyorum şimdi.