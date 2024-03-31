Liderler oylarını kullandı! Sandık başından ilk mesajlar

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Siyasi partilerin liderleri de oylarını kullanmak için sandık başındaydı. İşte liderlerin oy kullandıkları sandıklardan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti ERBAKAN: İNŞALLAH HAYIRLI BİR SONUÇ ÇIKAR

KARAMOLLAOĞLU OYUNU KULLANDI

ÜMİT ÖZDAĞ: SIÇRAMA YAPACAĞIZ

GÜLTEKİN UYSAL OYUNU KULLANDI

DESTİCİ: CUMHUR'UN KAZANACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM

BABACAN: BİR OYLA ÇOK ŞEY DEĞİŞİR

DAVUTOĞLU DA OYUNU KULLANDI

MUHARREM İNCE: BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ

BAHÇELİ: MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI

AKŞENER: DURUMUMUZ İYİ OLACAK

ÖZEL, GENEL BAŞKAN OLARAK İLK OYUNU KULLANDI

31.03.2024 15.59

ERBAKAN: İNŞALLAH HAYIRLI BİR SONUÇ ÇIKAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve eşi Beyza Erbakan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oylarını kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, şunları söyledi:

“Yoğun geçen bir seçim kampanyası sonrasında bugün biz de vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Milli iradenin tecellisi için bu görevi ifa etmiş olduk. Tabii ki bu seçim gününün huzur ve barış içerisinde, olaysız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Seçim sonuçlarını orucumuzu açtıktan sonra genel merkezde takip ederiz. İftar saatine kadar konutta oluruz. Ülkemiz, milletimiz, insanımız için hayırlı olsun. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Artık değerlendirmeleri akşam seçim sandıkları açıldıktan sonra daha tahsilatlı bir şekilde yaparız.”

31.03.2024 15:13

KARAMOLLAOĞLU OYUNU KULLANDI

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara Çankaya Lisesi'nde kullandı.

31.03.2024 14:57

ÜMİT ÖZDAĞ: SIÇRAMA YAPACAĞIZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti.

Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz. Bunu seçim kampanyası boyunca gördük. Onun içinde bu seçimlere büyük bir özveri ve özgüvenle girdik. İnşallah sandıklar açıldığında da yapmış olduğumuz tespitlerin teyidini göreceğiz.

31.03.2024 15:05

GÜLTEKİN UYSAL OYUNU KULLANDI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu memleketi, Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda kullandı.

31.03.2024 14:37

DESTİCİ: CUMHUR'UN KAZANACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eşi Şükriye Destici, oğlu Alperen Destici ve kızı Özgül Hilal Destici ile Başkent Üniversitesi'nde oyunu kullandı.

Çalışmaların meyvesinin bugün sandıkta alınacağına inandığını dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Türkiye'de siyaset hep sıcaktır. Buradan çıkacak sonuçlar, elbette ki önümüzdeki siyasi süreci de mutlaka az ya da çok etkileyecek. Onun için ben inşallah milletimizin sağduyusunun galip geleceğine ve istikrarın kazanacağına, Cumhur'un, birliğin kazanacağına, Büyük Birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Sandığa giden, oy kullanan bütün vatandaşlarıma da milli irade adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum."

31.03.2024 13:30

BABACAN: BİR OYLA ÇOK ŞEY DEĞİŞİR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Ali Babacan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye’nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim, demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak. Bir oyla ne değişecek ki demeyelim, bir oyla çok şey değişir.”

31.03.2024 13:19

DAVUTOĞLU DA OYUNU KULLANDI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu İstanbul Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlk Öğretim okulunda kullandı.

31.03.2024 13:07

MUHARREM İNCE: BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eşi Ülkü İnce ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce, oyunu 4683 no'lu sandıkta kullandı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Fakat bu düğün meşru ama adil değil" ifadesini kullandı.

31.03.2024 12.46

BAHÇELİ: MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli burada kısa bir açıklama yaparak "Yeni yüzyılın Mahalli İdareler seçiminin ilkini gerçekleştiriyoruz. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI

31.03.2024 11:54

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta Şair Nedim Ortaokulu'nda kullandı. Perinçek, oy kullanmaya eşi Şule Perinçek ile birlikte geldi.

31.03.2024 10:45

AKŞENER: DURUMUMUZ İYİ OLACAK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, seçimin kendileri açısından iyi olacağını söyledi.

Bir gazetecinin İstanbul yorumunu sorması üzerine Akşener, "Bizim durumumuz iyi olacak" dedi.

31.03.2024 10:30

ÖZEL, GENEL BAŞKAN OLARAK İLK OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullandı. Bu Özel'in genel başkan olarak kullandığı ilk oy oldu.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özel, vatandaşlara 'silah kullanmama' çağrısında bulundu. Özel, "kazanma sevinciyle ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Sevinç gösterisinde kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine neden oluyor" dedi.

Yer: İstanbul