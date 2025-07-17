Elazığ’da iş kazası! Belediye Başkanı ve personel boruların altında kaldı, birinin durumu ağır
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde altyapı çalışmalarını incelerken boruların altında kalan Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve personel Sabri Şen yaralandı. Personel Şen’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile personel Sabri Şen, fırlayan boruların altında kaldı.
Olay sırasında yaralanan iki isme çevredeki çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi.
BAŞKAN VE PERSONEL HASTANEYE KALDIRILDI
Başkan Çadırcı ve Sabri Şen ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Personel Sabri Şen’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe