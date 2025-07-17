Bir ilde yaz ortasında şaşırtan görüntüler! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da yaz ortasında bastıran sağanak şaşırttı. Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar su birikintileriyle dolup taştı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve kırsal mahallelerinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kavurucu sıcaklarıyla bilinen bölgede beklenmedik şekilde başlayan yağmur, görüntülere yansıdı.
Yağış, özellikle tarım ve hayvancılıkla geçinen kırsal kesimde sevinçle karşılandı. Bölge halkı, yaz ortasında yağan yağmurun toprağa can suyu olacağını belirtti.
METEOROLOJİ'NİN UYARILARI DEVAM EDİYOR
Görüntülerde sağanağın şiddeti ve ardından oluşan su birikintileri dikkat çekti.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede benzer ani yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.