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Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen aile hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da peynirden zehirlenen aile hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da yedikleri peynirden zehirlenen aile fenalaştı. Can havli ile hastaneye koşan kadın ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.

Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

PEYNİR ZEHİRLEDİ

Hastanede yapılan kontrolde ailenin yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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