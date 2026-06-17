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Iğdır'ın Özgür Mahallesi'nde bir evin etrafında ortaya çıkarak hane halkına ve mahalle sakinlerine kısa süreli paniğe neden olan yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli bir şekilde yakalandı. Yerleşim alanından uzaklaştırılarak yeniden doğaya bırakılacağı öğrenilen yılanın yakalanmasıyla birlikte mahalleli rahat bir nefes aldı.

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