Galatasaray, Napoli'nin şartlarından birine daha 'Tamam' dedi! O da kabul

Osimhen’in için pazarlıkları yokuşa süren Napoli'nin “Üç yıl İtalya’ya satılamaz” maddesine de onay verildi... Abdullah Kavukcu transferde sona gelindiğini müjdeleyerek, "Kimse Galatasaray'la alay edemez" dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi pembe diziye döndü. Ancak sarı kırmızılıların geri adım atmaya niyeti yok. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis’in istekleri bitmek bilmese de Aslan, geçen yılki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın tapusunu almakta kararlı.

İtalyan ekibinin başkanı 75 milyon avroluk bonservis bedelini ödemeyi kabul eden sarı kırmızılıların karşısına akla gelmeyecek şartlarla çıkıyor. Sarı kırmızılı yönetimin, Napoli’nin Victor Osimhen’in sözleşmesine koymak istediği “İki yıl boyunca İtalya’ya satılamaz” maddesini kabul ettiği belirtildi.

KİMSE İNANMIYORDU

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da transferde sona gelindiğini müjdeleyerek, "Osimhen toplamda teklif ettiğimizin 80-90 milyon avro fazlası önerilmesine rağmen bizi çok istiyor. Kimse bize inanmıyordu. Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez. Biz her masada varız. Dünyanın bugün beş kulübü varsa bunların içinde Galatasaray mutlaka olacak. Osimhen dimdik duruyor. Sosyal medyaya çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarırız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için görüşmelerde son aşamaya geldi. Sarı kırmızılılar, Napoli’den son onayı aldıktan sonra Osimhen için uçuş programı oluşturup oyuncuyu İstanbul’a getirecek. Napoli’ye 40 milyon avro peşin, kalan 35 milyon avro ise iki eşit taksitle 2026’ya kadar ödenecek.