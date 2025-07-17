Galatasaray'a Real Madrid'den sürpriz öneri! Dani Ceballos gündemde

Mertens'in vedası sonrası 10 numara arayışına giren Galatasaray'a, Real Madrid’in yıldızı Dani Ceballos önerildi. Karar Okan Buruk’un raporuna bağlı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına yeni isimleri gündemine almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle Dries Mertens'in futbolu bırakmasının ardından 10 numara pozisyonuna yapılacak takviye öncelik kazanmış durumda.

Takvim'in haberine göre, İspanya La Liga devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, Galatasaray'a önerildi. Bir süredir Madrid'den ayrılacağı konuşulan 28 yaşındaki İspanyol orta saha, düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında.

Galatasaray yönetimi, Ceballos ismini teknik direktör Okan Buruk'a iletti. Tecrübeli hocanın vereceği rapora göre, sarı-kırmızılılar oyuncu için görüşmelere başlayabilir.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla fazla süre alamayan Ceballos, daha önce Arsenal'de de kiralık olarak forma giymişti.