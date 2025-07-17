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Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı! Şile Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı! Şile Belediyesi&#039;nde seçim tarihi belli oldu
Yolsuzluk, İhale, Seçim, Şile, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine gelecek isim için seçim tarihi belli oldu. İstanbul Valiliği, Kabadayı'nın yerine başkan vekili seçilmesi için belediye meclisinin 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

Yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da tutuklanmıştı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine gelecek isim için seçim tarihi, İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, Şile’de Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında;

Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür KABADAYI; İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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