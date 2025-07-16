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Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Rüşvet, Görevden Uzaklaştırma, Tutuklama, Soruşturma, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, rüşvet soruşturmasında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı ise bugün Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şile Belediye Başkanı Özgür KABADAYI hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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