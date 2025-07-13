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Şile Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi! Özgür Kabadayı ve 4 yönetici mahkemeye sevk edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şile Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi! Özgür Kabadayı ve 4 yönetici mahkemeye sevk edildi
Şile Belediyesi, Yolsuzluk, CHP, İstanbul, Hakimiyet, Emniyet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kabadayı'nın yanı sıra 4 belediye yöneticisi için daha tutuklama talep edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

CHP'li belediyelere operasyon dalgası sürüyor. Yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şile Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi! Özgür Kabadayı ve 4 yönetici mahkemeye sevk edildi - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Şile Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi! Özgür Kabadayı ve 4 yönetici mahkemeye sevk edildi - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 yılında Şile'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şile'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Şile'de iki işletmesi bulunan Kabadayı Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Şile'de ikamet eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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