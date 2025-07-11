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İBB soruşturmasında yeni gelişme! 8 kişi daha tutuklama talebiyle sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB soruşturmasında yeni gelişme! 8 kişi daha tutuklama talebiyle sevk edildi
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişi için ise adli kontrol şartı ile serbest kalması talep edildi.

İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun ardından 8 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

8 KİŞİ DAHA TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından 10 kişiden 8’i tutuklanma talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilen isimler şu şekilde: Hüseyin Yurddaş, Sabri Caner Kırca, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat, Bulut Aydöner.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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