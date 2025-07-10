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İBB soruşturmasında bir itirafçı daha tahliye oldu! "İmamoğlu sefa sürecek, tasası bize mi düştü" demişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB soruşturmasında bir itirafçı daha tahliye oldu! &quot;İmamoğlu sefa sürecek, tasası bize mi düştü&quot; demişti
İBB, Yolsuzluk, Soruşturma, İtirafçı, Ekrem İmamoğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

3 KEZ İFADE VERDİ

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 Temmuz'da üçüncü kez savcılığa ifade verdi.

Milyarder sıvacı Adem Soytekin'in itirafları ortaya çıkmış ve "İmamoğlu sefa sürecek, tasası bize mi düştü" dediği öğrenilmişti.

Savcılığın, sulh ceza hakimliğine Soytekin'in tahliye edilmesine ilişkin talep yazısında, şüphelinin 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifadesinin alındığı aktarıldı.

İBB soruşturmasında bir itirafçı daha tahliye oldu! "İmamoğlu sefa sürecek, tasası bize mi düştü" demişti - 1. Resim

ANLATTIKLARI TUTARLI BULUNDU

Yazıda, Soytekin'in beyan içerikleri dikkate alındığında ifadelerinin tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı belirtildi.

Soytekin'in sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz bulunduğu kanaatine varıldığı aktarılan yazıda, şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Soytekin'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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