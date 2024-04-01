Gebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Nisan 2024 00:36 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme:

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken yoğun dumanlar da gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.