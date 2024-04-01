Gebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken yoğun dumanlar da gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı, yoğun kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı