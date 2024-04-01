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Haberler > Gündem > Gebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Gebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gebze&#039;de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken yoğun dumanlar da gökyüzünü kapladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı, yoğun kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Gebze'de büyük yangın: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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