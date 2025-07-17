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Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de görev sırasında rahatsızlanan polis memuru Selçuk Peker şehit oldu. 52 yaşındaki polis, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, görev sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Selçuk Peker şehit oldu.

GÖREVİ SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki Peker, görev başındayken rahatsızlandı. Ambulansla ilçedeki hastaneye götürülen Peker, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis memuru Peker, hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Peker için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu - 2. Resim

Törene, Peker'in eşi ve çocukları, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu - 3. Resim

Peker'in naaşı, dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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