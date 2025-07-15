Halit Gürsel ve şehitlerimiz anısına özel olarak hazırlandı! Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz kahramanları için duygu dolu sözler

15 Temmuz darbe girişiminde en büyük hasarı alan Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığında Halit Gürsel dahil olmak üzere 42 kahraman polisimiz şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimiz için özel olarak hazırlanan bir belgeseli yayımladı.

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminde en büyük hasarı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı aldı. Gece 23:00 ve 00:00 saatlerinde helikopterden yapılan iki farklı saldırı, merkezi savaş alanına çevirdi. Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde Halit Gürsel dahil olmak üzere 42 kahraman polisimiz şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özel Harekat Başkanlığı'ndaki anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Programda aynı zamanda Halit Gürsel ve şehit arkadaşları adına hazırlanan belgeseli de izledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlanan o belgeseli sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

Yerlikaya aynı zamanda duygu dolu mesajlar verdi. Paylaşımda "Belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Biz; tarihin her sayfasına şanla, şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz." diyen Yerlikaya şöyle devam etti:

"Metanetliyizdir biz…Her zorlukla beraber bir kolaylık olduğuna iman ederiz. Merhametliyizdir… Güçlünün değil; haklının, mazlumun yanında durur; darda olanın yardımına koşarız.

Yüreğimiz, vatan aşkıyla çarpar bizim. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Amma!… İhaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz! İşte o hainlerin karşısında sıradağlar gibi duran kahramanlarımdan biri de polisimiz Halit Gürsel'di. Halit henüz 27'sindeydi. Diyarbakırlıydı. 8 kardeşin en büyüğüydü.

O ihanet gecesinde şehitler yurdu Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığındaydı. Hainlerin bombasıyla şehadete erdi. İşte bu belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Vatanımız uğruna şehadete eren kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun."

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