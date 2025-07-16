15 Temmuz kahramanlarının evlatları! Anadolu'dan gelen şehit çocukları Boğaz'da bir arada...

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında, farklı illerden gelen 50 şehit çocuğu TCSG-Güven Gemisi ile İstanbul Boğazı'nı gezdi. Etkinlik, İstanbul Valiliği öncülüğünde kültürel ve eğitsel bir program olarak düzenlendi.

İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu TCSG-Güven Gemisi'yle Boğaz'ı gezdi.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA ANLAMLI BULUŞMA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Yasemin Başlantı, etkinliğin kültürel ve eğitsel bir buluşma olduğunu söyledi.

Program süresince öğrencilerin çeşitli müzeleri ve doğa alanlarını da ziyaret edeceğini belirten Başlantı, "Bugün burada, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün davetiyle ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen programdayız. 9 ilden gelen öğrencilerimiz bu hafta boyunca İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini görme şansı bulacak." dedi.

15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç ise bu programın tüm şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildiğini anlattı.

Alkılıç, "İstanbul Valiliğimizin, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından organize ettiği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan program için TCSG Güven adlı geminin içerisindeyiz. Burada, kaynaşmamızın en doruk noktasında, komutanlarımızla beraber Boğaz'ı geziyoruz." diye konuştu.